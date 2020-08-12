Ivana Sert, yazlığı ve evi için mobilya aldı - Son Dakika

ÜNLÜ modacı Ivana Sert, İzmir'in Urla ilçesindeki yazlığı ve İstanbul'daki evi için mobilya alışverişi yaptı.

Tatilini Urla'daki yazlığında geçiren Ivana Sert, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki mobilyacıları gezdi. Gezdiği mağazada bol bol mobilya fotoğrafı çekti. Üretici firmadan bilgi alan Sert, tasarımlarını çok beğendiği modellerden sipariş verdi. Sert, "Burada çok güzel mobilyaların olduğunu duydum. Arkadaşlarım tavsiye etti. Doğru yere geldiğimi anladım. İstanbul'daki evimde özellikle oğlum Ateş'in odasına mobilya aldım. Urla'daki yazlığıma da çok güzel mobilyalar beğendim. Çok mantıklı ve tarz mobilyalar var. İyi ki geldim. Çok memnun kaldım. İzmir mobilyasına bayıldım" dedi.