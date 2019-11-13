Ivana'ya notum: Eksi 3

Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert'in Gürses şarkısı "Hangimiz Sevmedik" söylemesini sitede paylaştı. İrem Derici de bunun üzerine, daha önce moda köşesinde kendisine 3 puan veren ıvana Sert'le ilgili, Pop Bizde'nin "Ivana Sert'in bu performansına kaç puan veriyorsun" sorusuna -3 yanıtı verdi. Bu yanıt için sosyal medyada "İrem'in rövanşı" yorumları yapıldı.