Son Dakika Haberleri: Ivana'ya notum: Eksi 3
Son Dakika Magazin Ivana'ya notum: Eksi 3 - Son Dakika Magazin

Ivana'ya notum: Eksi 3

8 saat önce

Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert'in Gürses şarkısı "Hangimiz Sevmedik" söylemesini sitede paylaştı.

Ivana'ya notum: Eksi 3, System.String[]

Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert'in Gürses şarkısı "Hangimiz Sevmedik" söylemesini sitede paylaştı. İrem Derici de bunun üzerine, daha önce moda köşesinde kendisine 3 puan veren ıvana Sert'le ilgili, Pop Bizde'nin "Ivana Sert'in bu performansına kaç puan veriyorsun" sorusuna -3 yanıtı verdi. Bu yanıt için sosyal medyada "İrem'in rövanşı" yorumları yapıldı.

Hangimiz Sevmedik, İrem Derici, Ivana Sert, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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