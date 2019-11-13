Ivana'ya notum: Eksi 3
8 saat önce
Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert'in Gürses şarkısı "Hangimiz Sevmedik" söylemesini sitede paylaştı.
Müzik sitesi Pop Bizde, Ivana Sert'in Gürses şarkısı "Hangimiz Sevmedik" söylemesini sitede paylaştı. İrem Derici de bunun üzerine, daha önce moda köşesinde kendisine 3 puan veren ıvana Sert'le ilgili, Pop Bizde'nin "Ivana Sert'in bu performansına kaç puan veriyorsun" sorusuna -3 yanıtı verdi. Bu yanıt için sosyal medyada "İrem'in rövanşı" yorumları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43
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