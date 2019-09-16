Son Dakika Haberleri: Ivanildo Fernandes 2-4 hafta yok
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Ivanildo Fernandes 2-4 hafta yok

1 saat önce

Portekizli futbolcunun 2 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Ivanildo Fernandes 2-4 hafta yok, System.String[]

Portekizli futbolcunun 2 ila 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.


Bordo mavililerin resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:


Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Ivanildo Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes'in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:30 
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