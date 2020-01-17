Ivanildo Fernandes Trabzonspor'dan Rizespor'a transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ivanildo Fernandes Trabzonspor'dan Rizespor'a transfer oldu - Son Dakika Spor

Ivanildo Fernandes Trabzonspor'dan Rizespor'a transfer oldu

6 saat önce

TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Ivanildo Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Ivanildo Fernandes Trabzonspor'dan Rizespor'a transfer oldu, System.String[]

TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Ivanildo Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.


Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:26 
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