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Ivanildo Fernandes Trabzonspor'dan Rizespor'a transfer oldu
6 saat önce
TRT Spor'un haberine göre; Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Ivanildo Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:26
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