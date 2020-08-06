Ivanka Trump, babasının seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, babasının seçim kampanyası için 4 milyon dolar topladı.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, yaptığı açıklamada Ivanka Trump'ın, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik Zoom üzerinden babası Donald Trump için düzenlenen bağış toplama etkinliğinde 4 milyon dolar topladığını ifade etti.

McDaniel, Ivanka Trump'ın, babasının yeniden seçim kampanyası için harika bir ses olduğunu belirterek, ülke genelindeki destekçilerin, Ivanka'dan ekonomiden iş gücüne kadar farklı konularda daha fazla şey duymak istediklerini dile getirdi.

Ivanka Trump'ın, gelecek hafta Wyoming'te başka bir bağış toplama etkinliği düzenlemeyi planladığı belirtildi.