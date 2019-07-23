Ivanka Trump'ın 'Birleşik Krallık' hatası sosyal medyada olay oldu
18 dakika önce
Ivanka Trump, Boris Johnson'ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında Birleşik Krallık'ı yanlış yazdı.
Ivanka Trump Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
, Boris Johnson
'ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında Birleşik Krallık
'ı yanlış yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayınladı. Mesajında United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazan Trump, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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