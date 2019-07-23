Son Dakika Haberleri: Ivanka Trump'ın 'Birleşik Krallık' hatası sosyal medyada olay oldu
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Ivanka Trump'ın 'Birleşik Krallık' hatası sosyal medyada olay oldu

18 dakika önce

Ivanka Trump, Boris Johnson'ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında Birleşik Krallık'ı yanlış yazdı.

Ivanka Trump'ın 'Birleşik Krallık' hatası sosyal medyada olay oldu, System.String[]
Ivanka Trump, Boris Johnson'ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında Birleşik Krallık'ı yanlış yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayınladı. Mesajında United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazan Trump, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:49 Kaynak: DHA
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