Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı gafla sosyal medyada alay konusu oldu. Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:37
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