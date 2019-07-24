Son Dakika Haberleri: Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı
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Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı gafla sosyal medyada alay konusu oldu. Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü.

Ivanka Trump'tan 'gaf': Boris Johnson'ın başbakanlığını kutladı, fakat Birleşik Krallık yazamadı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'a Twitter üzerinden yazdığı tebrik mesajında yaptığı hatayla sosyal medyada alay konusu oldu.

Ivanka Trump mesajında 'Birleşik Krallık' anlamına gelen 'United Kingdom' yerine 'United Kingston' yazınca bir anda gündeme düştü.
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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:37 
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