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Ivanka Trump'tan Körfez ülkelerine kadın hakları övgüsü
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Küresel Kadınlar Forumu'nda kadın haklarına dair önemli reformlar başlattıkları gerekçesiyle bir dizi Orta Doğu ülkesine övgüde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Küresel Kadınlar Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Trump, kadın haklarına dair önemli reformlar başlattıkları gerekçesiyle ABD'nin yakın müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi Orta Doğu ülkesine övgüde bulundu.
Ivanka Trump, kadınların özgür olduğunda başarılarının arttığını ifade ederek, "Kadınlar başarılı olduğunda toplulukların geliştiğini ve ulusların daha güçlü olduğunu biliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:49
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