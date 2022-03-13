İvano-Frankivsk şehrinde havaalanı vuruldu - Son Dakika
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İvano-Frankivsk şehrinde havaalanı vuruldu

13.03.2022 11:28
İvano-Frankivsk şehrinde havaalanı vuruldu

Ukrayna'nın batısında bulunan İvano-Frankivsk şehrindeki havaalanı Rusya tarafından vuruldu.

Ukrayna'nın batısında bulunan İvano-Frankivsk şehrindeki havaalanı Rusya tarafından vuruldu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 18 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın batısında bulunan ve Avrupa'ya sınırı olan İvano-Frankivsk şehri gece Rusya bombardımanı altında kaldı. Şehrin Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre şehrimizdeki havaalanı vuruldu. Detaylar netleştiriliyor. Düşmanın amacı panik ve korku oluşturmak. Resmi kaynaklardan bilgi aldığınızda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Size söylenenlere uyunuz. Havaalanına yakın bölgelerdeki vatandaşlarımızdan imkanlar dahilinde başka bölgeye taşınmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İvano-Frankivsk şehrinde havaalanı vuruldu - Son Dakika


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