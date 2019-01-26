Ivanovic: "İlk Yarıda İyiydik Ama Sonra Oyundan Düştük"
17 dakika önce
- Ivanovic: "İlk yarıda iyiydik ama sonra oyundan düştük"İSTANBUL - Fenerbahçe Beko'ya sahasında 79-58 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Dusko Ivanovic, ilk yarıda iyi olduklarını ancak ikinci yarıda oyundan düştüklerini söyledi.
- Ivanovic: "İlk yarıda iyiydik ama sonra oyundan düştük"
İSTANBUL - Fenerbahçe Beko
'ya sahasında 79-58 mağlup olan Beşiktaş
Sompo Japan'da Başantrenör Dusko Ivanovic, ilk yarıda iyi olduklarını ancak ikinci yarıda oyundan düştüklerini söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko'ya sahasında 79-58 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Dusko Ivanovic maçın ardından konuştu. İlk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak sonrasında oyundan düştüklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Özellikle ikinci yarıda isabetli atışları ve sert savunmalarıyla oyuna hakim oldular. Şimdi bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Avrupa
mücadelemize devam etmek için hafta içindeki karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Buva: "Fenerbahçe çok iyi bir takım"
Fenerbahçe'nin Türkiye
'nin en iyi takımı olduğunu söyleyen Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Ivan Buva, "İlk yarıda iyi mücadele ettik ancak ikinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Beşiktaş, bugünkünden çok daha iyi oynayan bir takım. Yeniden iyi maçlar çıkaracağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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