İvazpaşa Caddesi'ne sağlam makyaj - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, yolların daha güzel ve ulaşılabilir olması için asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar dolayısıyla yer yer çökmelerin olduğu İvazpaşa Caddesi'ni asfaltlayarak yeniledi.



Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmaları yaparak eskiyen yolları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde yer alan İvazpaşa Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağmurlar sonucu oluşan sular sebebiyle zarar gören ve yer yer çökmelerin oluştuğu caddede çalışma başlatan belediye ekipleri, caddeyi ilk freze makinesiyle kazıdı. Kazınan cadde, daha sonra sıcak asfalt dökülerek yenilendi.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulaşım alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı fedakar bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA