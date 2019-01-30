Son Dakika Haberleri: İvek Mütevelli Heyeti Üyesi Aydıner Vefat Etti

İvek Mütevelli Heyeti Üyesi Aydıner Vefat Etti

2 saat önce

İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İvek Mütevelli Heyeti Üyesi Aydıner Vefat Etti, System.String[]
İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) Mütevelli Heyeti Üyesi Eczacı Mustafa Aydıner, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İVEK'ten yapılan açıklamaya göre, Aydıner'in cenazesi, bugün Fatih Camisinde ikindi namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığında toprağa verilecek.

Hastanede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakın zamanda ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, "Herkesin sevgisini kazanan, hayır hasenat dolu bir ömrü geride bırakan Mustafa Aydıner ağabeyimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm İVEK ailesine de sabırlar diliyoruz." denildi.

1936'da Rize'de doğan Aydıner, ailesinden gelen bitkisel ilaç bilgilerini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesindeki öğrencilik yıllarında Prof. Sarım Çelebioğlu, Prof. Mehpare Heilborn ve Prof. Dr. Turan Baytop gibi akademisyenlerin desteğiyle bilimsel bir kalıba oturtarak, 1964'te mezun olduktan sonra aktif eczacılık alanında faaliyet göstermeye başladı ve bitkisel ilaç bilgilerini eczanesinin laboratuvar ortamında steril bir şekilde hazırladı.

İVEK'in kurucu mimarı olan Aydıner, tüm bilgi ve tecrübelerini "Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi" adındaki kitabında topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Güncel
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