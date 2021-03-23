Ivica Olic, CSKA Moskova'nın yeni teknik direktörü oldu

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, teknik direktörlük görevine Ivica Olic'i getirdi.

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova, teknik direktörlük görevine Ivica Olic'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Viktor Goncharenko ile yolların ayrılmasının ardından Olic ile anlaşma sağlandı. 41 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, takımla bugün ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi. Futbolculuk döneminde 2003-2007 yıllarında CSKA Moskova forması giyen Olic, Rus ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı. Aktif futbol kariyerine 2017 yılında son veren Olic, Hırvatistan Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı

Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu