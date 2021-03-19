- Ivko Ganchev: "Bitirici vuruşları yapamadık"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ivko Ganchev:

"Bu takım Süper Lig'de kalacak"

İSTANBUL - Karagümrük deplasmanında 3-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Sorumlu Ivko Ganchev maçın ardından hem savunmada hem de hücumda hatalar yaptıklarını söyleyerek, ligde kalacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Karagümrük'le Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen Hes Kablo Kayserispor, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılırken, Teknik Sorumlu Ivko Ganchev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Böyle bir maçın ardından konuşmanın çok zor olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Ganchev, "Hem 3 fark yiyip hem 3 puan kaybediyorsunuz. İlk yarıda Karagümrük'ün belki 1 pozisyonu vardı o da gol oldu. İkinci yarıda ilk organize geldiklerinde golü buldular. 2-0'dan sonra pozisyonlarımız oldu ama atamadık. Son bölümde yediğimiz üçüncü golle daha da üzgün duruma düştük. Bizim tek amacımız ligde kalmak. Bütün oyuncular son maça kadar elinden geleni yapacak. Bu takım Süper Lig'de kalacak" diye konuştu.

"2 bölgede de hatalarımız oldu"

Bugün sahada hem savunmada hem de hücumda hatalar yaptıklarını söyleyen Igor Ganchev, "2 bölgede de hatalarımız vardı. İkinci golde yapılan ortada adam boş kaldı. Savunmamız adam paylaşımını iyi yapamadı. Bitiricilik konusunda da net vuruşlar yapamadık. İki tarafta da sıkıntılarımız oldu. Savunmada da hata yaptık, hücumda da hata yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.