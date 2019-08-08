"İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli"
2 saat önce
TESK Genel Başkanı Palandöken, "İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var." dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken
, "İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14
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