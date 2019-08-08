Son Dakika Haberleri: "İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli"
Son Dakika Ekonomi Haber

"İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli"

2 saat önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, "İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var." dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, "İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli. Kredi desteğine en çok esnafımızın ihtiyacı var." dedi.
Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor
Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Alkol alıp babasını döven evlat, "Senin gibi babanın var ya" diye sitem etti! Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:19:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İvme Finansman Paketi'ne küçük işletmeler de eklenmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]