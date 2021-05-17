İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek - Son Dakika

İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek

17.05.2021 18:21
İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek, System.String[]

İvrindi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında İsrail'in menfur saldırılarını kınadı.

İvrindi Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Meclis toplantısında İsrail'in menfur saldırılarını kınadı.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz başkanlığında ve meclis üyelerinin eksiksiz katılımları ile toplanan İvrindi Belediye Meclisi,7 ana gündem ve bir ek gündem maddesini karara bağlamak için bir araya geldi

İvrindi Belediye Meclisi, gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan toplantısında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı ortak bildiri yayımladı.

Yayımlanan bildiri Başkan Cengiz tarafından okunurken İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ve Kudüs için hazırlanan video slayt gösterisi meclis üyeleri tarafından izlendi

Yayımlanan bildiri de;

İsrail'in "siyonist terör çetelerinin öncülüğünde kurulan apartheid rejime sahip bir terör devleti" olduğu ve kuruluşundan bugüne siyonizme karşı tavır koyanları hedef alan "terör anlayışının" değişmediği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 1967'den bugüne İsrail eliyle sistematik işkenceye maruz kalan Filistin halklarının bölgeyi tamamen terk etmesinin hedeflendiğine dikkat çekilen bildiride, bölgenin demografik yapısı hedef alınarak Filistinlilere ait binlerce evin İsrail tarafından yıkıldığı, oturma izinlerinin keyfi olarak iptal edildiği, günlük hayatlarının da sistematik bir zulüm aracı haline getirildiği hatırlatıldı.

Fanatik Yahudi örgütlerin baskın için çağrıda bulunduğu ve İsrail güvenlik güçleriyle Mescidi Aksa'ya saldırıya geçtikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi. "İsrail Devleti'nin Filistinlilere yönelik zulmü, yıllardır devam etmektedir. İsrail, abluka altında tuttuğu mazlum Filistin halkının temel haklarını hiçe saymakta, onları insanlık dışı muameleye maruz bırakmaktadır. İsrail, Filistin topraklarında işgalci bir devlettir. 1948 yılından bu yana işgalini sürdürmekte, önceki günlerde Mescid-i Aksa'yı 1967'den bu yana ilk kez tamamen kapatan İsrail, bugün de Mescid-i Aksa külliyesine ait kubbenin altına kadar girerek mihrabı askerlerine çiğneterek çirkin bir saldırının altına imza atmıştır. Filistin topraklarında yasadışı Yahudi yerleşim bölgeleri kurarak Filistinlilere yaşam alanı bırakmamaktadır. Dünya mazlum Filistin halkının çığlığına sessiz kalmış, bu da İsrail'in cüretini artırmıştır. Tüm Dünya'yı terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını, faşizan uygulamalarını uluslararası düzeyde açıkça kınamaya ve bu mukaddes mekanı korumaya çağırıyoruz." İfadelerine yer verildi. Yayımlanan bildiri tüm meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız" mesajından yola çıkarak Mazlum Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyor, İvrindi Belediye Meclisi olarak bu katliamı, zulmü ve hukuksuzluğu esefle kınıyoruz" sözlerine yer verildi. - BALIKESİR

İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek
İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek
İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek
İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İvrindi Belediye Meclisi Kudüs için tek yürek - Son Dakika


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