İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek

08.10.2020 11:36
İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

İvrindi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz başkanlığında 2020 yılı Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi.

İvrindi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz başkanlığında 2020 yılı Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısı yedi ana gündem maddesi ve ek gündem maddeleri ile bir araya geldi.

Başkan Yusuf Cengiz, yedi gündem ve bir gündem dışı maddelerinin görüşüldüğü toplantıda alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı açılışında meclis üyelerinin oturacakları alan Azerbeycan ve Türk Bayrakları ile donatıldı ve video slayt gösterisi sunumu gerçekleştirdi.

İvrindi Belediyesi meclis toplantısında, gündem maddelerine geçilmeden önce Azerbaycan topraklarına saldırılarda bulunan Ermenistan'a büyük tepki geldi. Başkan Cengiz, Belediye olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırıları kınadıklarını belirtti.

Yayımlanan bildiride; "27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde işgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarına saldırısı sonucu Azeri askerlerimizin şehit olduğu ve bazı sivil kardeşlerimizin yaralandığı haberini almıştık.Bu hukuk tanımaz saldırı sonrası başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bölgedeki barışın ve huzurun önündeki en büyük engel olan Ermenistan kınanmış ve devletimizin her daim yanlarında olduğu ifade edilmiştir. Bu vesileyle İvrindi Belediye Meclisi olarak, şehit düşen can Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz.

Azerbaycan halkı yalnız değildir. Yalnız kalmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz önderliğinde toplanılan meclis, ana gündem ve ek gündem maddelerinin görüşülmesi ile son buldu - BALIKESİR

İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek
İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek
İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek

Yusuf Cengiz, Ermenistan, Azerbaycan, İvrindi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika


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