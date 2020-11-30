İvrindi Belediyesinin mahallelerdeki halı saha çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İvrindi Belediyesi tarafından mahallelere sosyal tesis ve halı saha kazandırmak için çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükyenice, Okçular, Yağlılar, Çarkacı mahallelerindeki halı sahaların hizmete açılmasının ardından Karaçepiş ve Yürekli mahallelerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, halı saha sayısını daha da artıracaklarını belirtti.

Cengiz, "Mahallelerimize her türlü hizmet ulaştırıyoruz. Kilitli parke taşından çocuk oyun gruplarına, arazi yolları genişletmeden aşevi inşaatına, genç odası yapımından halı saha inşaatına kadar her türlü hizmeti halkımıza sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.