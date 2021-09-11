İvrindi'de 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangını kısa surede kontrol altına alındı.

İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangının da 10 dönüm genç meşelik alan yandı. Yangına İvrindi İşletme Müdürlüğü, Akbaş İşletme Şefliği, Büyükfındık Mahallesi civarında 202 numaralı bölmede bulunan genç meşe ormanında saat 08: 39 da çıkan orman yangınına ilk müdahalede 2 Hizmet Vasıtası, 1 İlk Müdahale Aracı, 3 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı, İvrindi Dozer ve Balıkesir bölgeden gelen 1 helikopter ile müdahale edilen örtü yangınında yaklaşık 10 Dönüm alan zarar gördü. Yangı çıkan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR