Üye Girişi
İvrindi'de 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

İvrindi'de 10 dönüm ormanlık alan yandı

12.09.2021 00:57
İvrindi'de 10 dönüm ormanlık alan yandı, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangını kısa surede kontrol altına alındı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangını kısa surede kontrol altına alındı.

İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mevkiinde çıkan orman yangının da 10 dönüm genç meşelik alan yandı. Yangına İvrindi İşletme Müdürlüğü, Akbaş İşletme Şefliği, Büyükfındık Mahallesi civarında 202 numaralı bölmede bulunan genç meşe ormanında saat 08: 39 da çıkan orman yangınına ilk müdahalede 2 Hizmet Vasıtası, 1 İlk Müdahale Aracı, 3 Arazöz, 2 Su İkmal Aracı, İvrindi Dozer ve Balıkesir bölgeden gelen 1 helikopter ile müdahale edilen örtü yangınında yaklaşık 10 Dönüm alan zarar gördü. Yangı çıkan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İvrindi'de 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu 00:51 İzmir'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı 00:07 Michy Batshuayi, Rıdvan Dilmen'i mest etti! Yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor 23:28 Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor
22:05 "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6 AK Parti ile ittifaktan memnun değil 21:17 İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6 AK Parti ile ittifaktan memnun değil Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış 20:08 Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 19:39 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor

Son Dakika Haberleri
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi         
00:51
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Kasımpaşa'nın hocası A Milli Takım'a Ünal Karaman'ı önerdi! Sosyal medya ikiye bölündü Kasımpaşa'nın hocası A Milli Takım'a Ünal Karaman'ı önerdi! Sosyal medya ikiye bölündü         
23:35
Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek Meteoroloji nokta nokta bölge işaret etti! Sağanak yağmur, şiddetli gök gürültüsüyle beraber gelecek         
23:10
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar         
20:37
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu         
18:50
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 01:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: İvrindi'de 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement