İvrindi'de 100 dönüm anız yandı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Korucu kırsalında çıkan anız yangınında 100 dönüm anız yandı.

Edinilen bilgiye göre, İvrindi'nin Korucu mahallesi ovasında meydana gelen arazi yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 4 İtfaiye Aracı 8 personel ve 1 Orman Arasözü, kırsal mahalle tankerleri ve İvrindi Belediyesi arasözleri ve iş makinaları ile müdahale edilerek yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm anız yanarak zarar gördü. - BALIKESİR