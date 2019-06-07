Son Dakika Haberleri: İvrindi'de çiftçi hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu
Son Dakika Güncel Haber

İvrindi'de çiftçi hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu

1 saat önce

İvrindi İlçesinde, Çelimler Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı yüzlerce çiftçiyi buluşturdu.

İvrindi'de çiftçi hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu, System.String[]
İvrindi İlçesinde, Çelimler Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı yüzlerce çiftçiyi buluşturdu. Mahallenin Yayla mevkiinde düzenlenen hayırda dualar yapılırken, katılımcılara, çorba, pilav etli nohut ve ayran ikramı yapıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Çelimler Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı büyük ilgi gördü. Hayra, İvrindi Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Cengiz, bazı daire müdürleri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Mahalle camiinde kılınan öğlen namazının ardından yağmur duası yapılırken, duadan sonra da yemek ikramı yapıldı. Mahalle Muhtarı Halil Çelim'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, konuklara ikram için seferber oldu. .Konuklara teşekkür eden muhtar Halil Çelim, "Biz bu hayrı dedelerimizden gördük. Yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gün de hayrımızı yaptık. Dualarımızı yaptık. Kadınlarımızın hazırladıkları yemekleri ikram ettik. Bolluk ve bereket dualarıyla yağmur duası yaptık. Bunu devam ettirmeye kararlıyız. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
İvrindi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İvrindi'de çiftçi hayrı yüzlerce vatandaşı buluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]