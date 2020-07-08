İvrindi'de doğalgaz sevinci - Son Dakika

İvrindi'de doğalgaz sevinci

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde pandemi nedeniyle durdurulan doğalgaz hat döşeme çalışmaları tekrar başlatıldıDoğalgaz montaj çalışmalarını yakından takip eden Ak Partili İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, çalışmaların kaldığı yerden devam ettiğini ve vatandaşların rahat olmalarını istedi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde pandemi nedeniyle durdurulan doğalgaz hat döşeme çalışmaları tekrar başlatıldı

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Doğalgaz montaj çalışmalarını yakından takip eden Ak Partili İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, çalışmaların kaldığı yerden devam ettiğini ve vatandaşların rahat olmalarını istedi.


Başkan Cengiz, pandemi dolayısıyla "İvrindi'de bu yıl yürütülecek doğalgaz altyapı çalışmaları 2021 yılına kaldı" dedikodusuna son noktayı koyarak, çalışmalara yeniden hareket kazandırdı. Doğalgaz çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Yusuf Cengiz, "İlçe merkezinde bir önceki yıl Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş tarafından 2,5 kilometre çelik ve 15 kilometre polietilen hat imalatı tamamlanmıştı. Ardından Bedrettin mahallesi genelinde yürütülen çalışmalar sonucu 350 hane doğalgazdan faydalanmış ve ilçe genelinde toplamda bin 500 abone sayısına ulaşılmıştı. Pandemi dolayısıyla Aksa Doğalgaz A.Ş Saha ekibi verilen aradan sonra çalışmalara yeniden başladı. İlçemiz için doğalgaz çok önemli bir yatırım. Lakin geçen yıl başlattığımız çalışmalara ne yazık ki pandemi süresince ara vermek zorunda kaldık. Şu an ilçe merkezimizde Sakarya ve 7 Eylül mahallesi olmak üzere iki koldan doğalgaz altyapı hat döşeme çalışmalarımıza dün itibari ile başladık. Tamamı bittiğinde ilçemizin çehresini değiştirecek olan doğalgaz altyapı çalışmalarını gün gün takip ediyor olacağız. Sahada verimliliği yakalamak, yaşam standardı yüksek bir İvrindi için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Bunun sonunda hep birlikte kazanan İvrindi olacak" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İvrindi'de doğalgaz sevinci - Son Dakika
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