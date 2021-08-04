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İvrindi'de gençlere yeni spor alanları - Son Dakika

İvrindi'de gençlere yeni spor alanları

04.08.2021 15:30
İvrindi'de gençlere yeni spor alanları, System.String[]

İvrindi'de Gençlik ve Spor Bakan'ı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmenin ardından imzalanan protokol ile birlikte projeler bir bir hayata geçmeye başladı.

İvrindi'de Gençlik ve Spor Bakan'ı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmenin ardından imzalanan protokol ile birlikte projeler bir bir hayata geçmeye başladı.

Belediye Başkanı olduğu günden bu yana özellikle eğitimci kimliği ile genç ve çocuklar için ciddi yatırım ve projeler üreten Başkan Yusuf Cengiz, Okullar Bölgesi Kampüs Alanına modern spor tesisleri inşa ederek, gençlere spor yapacakları alanlar kazandırıyor.

Okullar bölgesine 2 halı saha, 1 tenis kortu, 1 basketbol ve voleybol sahası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol ile gençlerimize ilçemizde çok ciddi yatırımlara imzamızı atacağız diyen Başkan Cengiz; "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve kıymetli gençlerimize her alanda yatırımı gerçekleştirmek için mücadele ediyor ve üstün gayretle çalışıyoruz. Bu doğrultuda ilçemiz Okullar Bölgesi Kampüs alanında okulların açılması ile birlikte gençlerimiz spor aktivitelerini daha modern ve sağlıklı alanlarda gerçekleştirebilecekler. Boş zamanlarını artık spor yaparak geçirecekler. Şu an tesislerimizin teslimatını gerçekleştirmek için çok küçük eksiklerimiz var. Onları da Belediye ekiplerimiz kısa sürede hallederek kullanıma hazır hale getirecekler"

Avrupa standartlarında spor alanları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol ile birlikte belirlenen standartlara uygun spor alanlarının yapıldığını ifade eden Başkan Cengiz "Okullar Bölgesi Kampüs Alanında ilçemiz gençlerinin sağlığına uygun, konforlu spor yapmalarına elverişli Uluslar Arası kalitede malzemeler kullanıldı. Voleybol, Basketbol ve Tenis Kortu alanlarında 1 katman primer astar, 2 katman recurfacer, 2 katman akrilik zemin kaplaması olmak üzere 5 katmandan oluşan akrilik zemin ile kaplayarak uluslararası standartlarda bir spor alanı inşa ettik. Yine aynı bölgede atıl vaziyette bulunan iki adet kapalı alan sahamızı suni çim ile kaplayarak konforlu futbol sahası haline dönüştürdük. Bunlara ilave olarak ilçe merkezimizde oldukça eskimiş ve yenilenmesi gereken İmamhatip Orta Okulu'nun futbol sahasının zemin başta olmak üzere, yan çit ve üst filesini yeniledik. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve daha konforlu spor sahaları sunabilmek için mücadele ediyoruz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için"

Yarı olimpik yüzme havuzu yolda

Genç ve çocuklara yatırımın artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Cengiz "Seçim sürecinde üstüne basarak vurguladığım ve olmasını her zaman istediğim ilçemizin eksiklerinden bir tanesi de yüzme havuzuydu. Girişimlerimiz sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile önceki günlerde protokolü imzalamıştık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için ödenek çıktı. Kısa süre önce de yüzme havuzunun oturacağı alan ile ilgili zemin etüt çalışması tamamlandı. Yaklaşık maliyet hesaplamasının ardından en kısa sürede ihale işlemlerini tamamlayıp ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. İvrindi hak ettiği spor tesisleri ve yatırımlarını almaya devam edecek" dedi - BALIKESİR

İvrindi'de gençlere yeni spor alanları
İvrindi'de gençlere yeni spor alanları
İvrindi'de gençlere yeni spor alanları
İvrindi'de gençlere yeni spor alanları
İvrindi'de gençlere yeni spor alanları
İvrindi'de gençlere yeni spor alanları

okullar, İvrindi, Kampüs, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İvrindi'de gençlere yeni spor alanları - Son Dakika Spor


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