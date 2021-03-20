İvrindi'de Kılcılar mahallesine karantina - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kılcılar mahallesinde çok sayıda temaslı lişi bulunması nedeni ile karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre; İvrindi İlçesine bağlı Kılcılar Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İvrindi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20.03.2021 Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren karantina altına alındığı açıklandı. - BALIKESİR