İvrindi'de kırsal yollara sıcak asfalt - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Valisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İvrindi'de vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın seçim zamanın verdiği sıcak asfalt sözlerini yerine getirmesi üzerine kırsal mahalle sakinleri 'yolda kaza bela olmasın' diyerek kurbanlar kesti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri; Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve kurum daire müdürleri ile beraber İvrindi merkezinde ve Bozören, Karaçepiş, Okçular kırsal mahallelerinde incelemelerde bulundu. İvrindi Belediyesi ziyareti ile güne başlayan protokol, belediye bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ilçede akülü araca ihtiyaç duyan altı vatandaşa akülü arabaları teslim edildi. Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure de dağıtan protokol ardından İvrindi'deki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nı (BALMEK) ziyaret etti. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri de inceleyen protokol, toprak ürünlerin boyamasını yaptı.

Başkan Yılmaz'ın verdiği asfalt sözü yerine getirildi

Protokol, geçtiğimiz Mayıs ayında Bitlis'te terör örgütüyle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun İvrindi'nin Okçular Mahallesinde ki baba ocağını ziyaret etti. Ardından Bozören, Karaçepiş Mahallerinde vatandaşlar tarafından bayraklarla yolda karşılanan protokol, kahvede uzun uzun sohbet etti. Her iki kırsal mahalleye yapılan yaklaşık 15 kilometrelik sıcak asfalt için teşekkür eden mahalle sakinleri "Seçim zamanında bizlere verdiğiniz sözleri tuttuğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Yılmaz, "Birlik ve beraberlikle sonuca gidiyoruz"

Bizim işimiz hizmet üretmek diyerek vatandaşlara hitap eden Başkan Yılmaz "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak, onunla beraber mesai yapmak bizlere çok ayrı sorumluluklar yüklüyor. Cumhurbaşkanımızın mantığı, biz milletin hizmetkarıyız. Biz de bu mantıktan yola devam ederek gece gündüz çalışıyoruz. Balıkesir'de son derece uyumlu birlik ve dayanışma içerisinde çalışan bir ekibiz, bu uyum sayesinde valimizle, vekillerimizle teşkilatımızla beraber güzel işler çıkarıyoruz" dedi. - BALIKESİR