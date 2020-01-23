İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı - Son Dakika

İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı

6 saat önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, konutlara doğal gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

İvrindi'de konutlara doğal gaz verilmeye başlandı, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, konutlara doğal gaz verilmeye başlandığı bildirildi.

İvrindi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, konutlara ilk gaz salınımını İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve doğalgaz şirketi yetkilileri birlikte gerçekleştirdi.

Doğal gaz abonesi vatandaşlarla bir araya gelen Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:

"Abonelik işlemlerinin devam ettiği İvrindi'de bugün itibarıyla 1000 aboneyi geçtik. Bedrettin Mahallesi başta olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanarak doğal gaz kullanma imkanına sahip olan tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Doğal gaz çalışmaları hız kesmeden devam edecek."

Yusuf Cengiz, Balıkesir, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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