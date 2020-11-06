İvrindi'de koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kafe, restoran ve lokantalara maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlere, İvrindi ilçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve beraberindeki ekip katıldı.

İlçede denetimlerin artarak devam edeceğini söyleyen, Belediye Başkanı Cengiz, İvrindi'nin vaka artışı yaşayan ilçelerden biri olduğunu söyledi.

İlçede karantinaya alınan bölgelerin bulunduğunu belirten Cengiz, "Bu sayının daha da artmaması, önüne geçilmesi ve olası bir üzücü sonuç ile karşılaşılmaması için tedbirleri olduğundan fazla almamız gerekiyor." diye konuştu.