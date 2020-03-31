İvrindi'de

İvrindi Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretilmeye başlandı.

İvrndi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Halk Eğitim ve BALMEK işbirliğiyle yürütülen İvrindi Maharetli Eller Yaşam Merkezi'nde maske yapılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz, 10 bin maske dağıtımını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirterek, "Üreten kadınlarımız her zaman farkındalık yaratarak hareket ediyorlar" dedi.