İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor - Son Dakika

İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 2019 yerel seçimlerinde halka verdiği sözleri ve projeleri hayata geçiriyor.

İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor, System.String[]

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz 2019 yerel seçimlerinde halka verdiği sözleri ve projeleri hayata geçiriyor.

Çalışmalar Belediye Başkanı Yusuf Cengiz öncülüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İvrindi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve İvrindi Belediyesi Birim Müdürleri ile birlikte yerinde incelendi. Projeler üstünde titizlikle çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Cengiz "İlçemiz gelişmeye açık bir konumda. Çalışmalarımızı bu sıklıkla sürdürüyoruz. İlçeyi Balıkesir- Çanakkale yol güzergahına çekmek, ticari ve turizm anlamında kalkınmasını sağlamak istiyoruz "

Altyapı sorunu çözülüyor

İvrindi Merkezi 43 bin 93 metre, 1. Kademe İçme Suyu Projesi, 49km 2. Kademe İçme Suyu Şebeke Projesi ve 6 Adet Kontrol Edilebilir Alt Bölge için çalışma yürütüleceğini dile getiren Başkan Cengiz "Yıllardır İlçemizin kanayan yarası olan Altyapı Kanalizasyon ve İçme Suyu Hattı için ödeneğimiz İller Bankasından çıktı. Ödeneğin çıkması ile ilçe merkezimizi refaha kavuşturacak yenileme çalışması için ihale süreci Kasım ayında gerçekleştirilecek. Akabinde Aralık ayında ilk kazmanın vurulması hedefleniyor. Yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen proje için ilçe halkımızın sabırlı olmasını diliyoruz. İlçe merkezimiz tamamı şantiyeye dönecek ve sonrasında kazanan kıymetli vatandaşlarımız olacak" dedi.

Bölgenin kum İhtiyacı İvrindi'den karşılanacak

Belediye olarak öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bu tesisi hayata geçirdik diyen Başkan Cengiz " İşletmemiz 50 dönümden büyük bir alan üzerine kurulu. Burada kaba kum, perdahlık, dolgu, betonluk, çakıl, ceviz dolgu ve mil yani taş altı malzemeler için kum üretimi gerçekleştiriyoruz. Şu an talepler çok fazla. Kendi temel ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra çevreye satışını gerçekleştirip kazanç elde etme hedefindeyiz. Bu elde ettiğimiz kazancı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde kazanca dönüştüreceğiz. Bununla birlikte İlçemiz Kınık mahallemizin yakınlarına taş ocağı işletmesi açarak mıcır üretimini ve ilerleyen süreçte kilitli parke üretecek seviyeye getirme hedefindeyiz. Şu an bu hedefimizde de baya ilerledik. Önümüzdeki günlerde somut adımlar atıyor olacağız" şeklinde konuştu"

İvrindi kuzusu yaşayacak

İlçenin tarım ve hayvancılık ile geçimini sağladığını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İvrindi Kuzusu Türkiye'nin her yerinde biliniyor. Lezzeti hiçbir yerde yok. Biz bu ırkın devamlılığını sağlamak amacıyla tesis kurma aşamasındayız. Büyükşehir Belediyemize projelerimizi sunduk gerekli destekleri aldık. Şu an kuracağımız arazi üzerinde zemin hazırlama aşamasındayız. İlerleyen günlerde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımız ile atacağımız ortak adımlar ile alan üzerinde güzel çalışmalara imza atacağız. İlk etapta 200 adet kıvırcık merinos melez ırkı koyun ile üretim aşamasına geçip hedeflediğimiz sayıya ulaştıktan sonra koyun üretimi gerçekleştiren değerli çiftçi kardeşlerimize teminini sağlamış olacağız" dedi

Okullar bölgesi kampüs alanı daha çok yatırımla buluşacak

İl Milli Eğitim Müdürlü görevi yürüttüğü süre zarfında İvrindi'de kampüsleşme anlamında çok güzel çalışmalara imza attığını dile getiren Başkan Cengiz "İlk başta vatandaşlarımız bu kampüs alanının uzak olduğunu, ters olduğunu ve öğrencilerin gidip gelmede sıkıntı yaşayabileceğini düşünmüşlerdi ama şu an ki görünüm iyi ki olmuş niteliğinde. Geçenlerde bir dizi ziyaretler için ilimize teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilçemize davet edip bir takım projeler sunduk. Kendisi bunları onayladı. Bunların en başında seçim zamanında da vaatlerimiz arasında bulunan yüzme havuzu projesi. Bakanımız projenin onaylandığını müjdesini tarafımıza bizzat iletti. İnşallah önümüzdeki yıl ilçemiz yüzme havuzuna kavuşmuş olacak. Bu yüzme havuzumuz olimpik olursa tadından yenmez. Bununla birlikte Okullar Bölgesi Kampüs alanına 4 adet halı saha kazandıracağız. Çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Bölgemiz gençlerine hitap edecek bir Gençlik Merkezi kazandırma hedefimiz de mevcut. projemizi Bakanımıza takdim ettik. İnşallah bu projeyi de hayata geçirerek ilçemiz gençlerine bir yatırım daha sağlamış olacağız"

Canla başla mücadele eden itfaiye personeli yeni hizmet binasına kavuşacak

Yatırımların her alanda sürdüğünü dile getiren Cengiz " İtfaiye personelimiz şu an kapalı Pazar alanı yanında bulunan bir binada hizmet veriyorlar. Onları daha rahat ve modern bir hizmet binası kazandırma yönündeki çalışmalarımız sonucunu verdi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde ihale aşaması tamamlandı ve Kurtuluş mahallemiz 111 Ada 17 Parsel üzerinde şu an temel çalışmalar başladı. Şirket çalışmalarını 8 ay gibi kısa sürede tamamlayacak. Evlerinden uzak, gece gündüz fedakarca çalışan itfaiye personelimize hayırlı olsun"

İvrindi-Korucu-Bergama hattı da tamamlanacak

Bu yol artık çile yolu oldu diyen Başkan Cengiz " Artık bu yol hakkında maniler şiirler hatta ve hatta hikayeler yazılmaya başlandı. Hemşehrilerimiz isyanlarında sonuna kadar haklılar. Toplamda 33 km uzunluğundaki yol yılan hikayesine döndü adeta. Bu yolu her gün kullanmak zorunda olan 25 adet kırsal mahallemiz var. Bununla birlikte Bergama güzergahını kullanan nakliye işi yapan kamyon şoförleri sürekli bu yolu kullanıyor. Kara Yolları ekiplerimiz şu an 4.3 km uzunluğundaki ilçemiz çevre yolunda çalışmaları sürdürüyorlar. Bir ay gibi sürede çevre yolu tek geliş tek gidiş olmak üzere açılacak. Daha sonrasında kısa süre içinde çevre yolunun tamamı bitecek. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar bu 33 km'lik yol güzergahının tamamlanması için canımızı dişimize takıp mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi - BALIKESİR

İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor
İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor
İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor
İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor
İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor

Yusuf Cengiz, Balıkesir, İvrindi, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İvrindi'de projeler Başkan Cengiz ile hayat buluyor - Son Dakika

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