İvrindi'de Projeler Hayata Geçiyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İvrindi Belediyesi işbirliğiyle ilçeye değer katacak projelerin temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi.

İvrindi'de ki açılış ve temel atma töreni Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve vatandaşların yoğun katılımları ile gerçekleştirildi.

Bir çok tesisin temel atma ve açılışının gerçekleştirdiği programda; Çok Amaçlı Salon ( Çalışma Ofisleri, Kafeterya), İtfaiye Hizmet Binası, İvrindi Belediyesi Kum Ocağı, İvrindi Belediyesi Taş Ocağı, İvrindi Belediyesi Karaçepiş Göleti Avlak Alanı, İvrindi Çoban ve Kuzu Anıtı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi Açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe geneli 4 Yeni Park ile İvrindi Belediyesi 4 Park Revizyonu,40 km Kırsal Mahalle Sathi Kaplama, 10 km mahalle yolu sıcak asfalt, 2 Halı Saha Açılışı, 2 Halı Saha Temel Atma, 2 Halı Saha Projelendirme, Maharetli Eller Yöresel Ürün Pazarı, 4 Mahalleye 4 Yeni Aşevi Temel Atma, 3 Mahalleye Gençlik Odası'nın temelleri ve biten yerlerin açılışları yapıldı.

Programda açıklamalarda bulunan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçeye büyük hizmetler yapmak için yola çıktılarını belirtirken bugün bunların bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz; "Bugün İvrindi'mizin bayram günü. İvrindimizi belediyemiz olarak yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalarla ilgili hem temel atma hem de açılış programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetleri halkımızla buluşturduğumuzdan dolayı ilçem adına çok sevinçliyim. Bizlerde ilçemize büyük hizmetler yapmayı hedefliyoruz"dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz açıklamasında Balıkesir'deki 20 ilçenin tamamına hizmet götürdüklerini belirtirken hangi ilçenin ne önceliği varsa ona ağırlık verdiklerini belirtti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; "İvrindi Belediyesi çalışıyor. Ne mutlu bizde büyükşehir olarak yanında olmaya çalışıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçe belediye başkanının yanında. Onların dertleriyle dertleniyor onlar hizmet üretirken temsili vücudunu yapıyor aklını akademik personelini parasını bu şehirin olması gerektiği gibi ilçe belediye başkanlarında kullanıyoruz. O şehrin o ilçemizin ne önceliği varsa hepsini sırasıyla yapmaya çalışıyoruz. Temelini atacağımız ve açacağımız tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum"şeklinde konuştu. - BALIKESİR