İvrindi'de sokaklara kış lahanası dikildi - Son Dakika

İvrindi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Meydanı başta olmak üzere ilçenin birçok uğrak noktalarına lahana dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarına renk katmak amacıyla yol kenarlarına, orta refüjlere, park ve bahçelere lahana ekilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, kışın İvrindi için renkli ve mis kokulu geçeceğini belirtti.

Cengiz, "Önceki zamanlarda ilçe genelinde peyzaj çalışmaları yürüterek renk kattığımız, binlerce çiçeği toprakla buluşturduğumuz İvrindi'de bu kış da aynı görsel şöleni yakalama hedefindeyiz. Lahana çiçeği diye bilinen kış çiçeğini toprakla buluşturacağız. Kısacası İvrindi yine çiçek açacak." ifadesinde bulundu.