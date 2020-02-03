İvrindi'de TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İvrindi'de TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı - Son Dakika

İvrindi'de TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı

6 saat önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 110 konutun hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı.

İvrindi'de TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 110 konutun hak sahiplerine teslim edilmesine başlandı.

Anahtarları bazı hak sahiplerine teslim eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, şunları söyledi:

"İlçemize yeni bir ivme kazandıracak 110 konutumuzun teslimine gecikmeli de olsa bugün itibarıyla başladık.

16 bin metrekare alan üzerine kurulu olan konutlarımızın 54 tanesi 2+1, 56 tanesi 3+1 daire şekilde planlandı. Halkımızın kullanımına sunulan konutlar yöresel mimari konsepte uygun şekilde inşa edildi. Cephelerde yöresel taş kaplama, ahşap görünümlü kaplamalar, dekoratif büyük pencereler ve söveler kullanıldı. Önümüzdeki yıllarda da İvrindi'miz için TOKİ projesi vasıtasıyla yeni atılımlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hem ilçemizin imarını düzelteceğiz hem de talep edilen konut ihtiyacını karşılamak adına girişimde bulunacağız."

Yusuf Cengiz, Balıkesir, İvrindi, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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