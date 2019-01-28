Son Dakika Haberleri: İvrindi'de TOKİ Konutları İçin Kura Heyecanı

İvrindi'de TOKİ Konutları İçin Kura Heyecanı

59 dakika önce

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için kura çekimi yapıldı.

İvrindi'de TOKİ Konutları İçin Kura Heyecanı, System.String[]
BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 110 konut için kura çekimi yapıldı.

TOKİ'nin İvrindi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde inşaatı süren 'İvrindi 315 Konut Projesi'ndeki 110 konut için İvrindi Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konferans salonunda kura çekim töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TOKİ yetkilisi Özgür Murat Demir konuşma yaparak adaylara bilgi verdi. Demir, "Yüzde 90 oranında tamamlanan 54 '2+1', 56 da '3+1' dairelerimizin kura çekimini yapacağız. Toplam 110 daire için 63 başvuru oldu. Geri kalan daireler için ileriki süreçte tekrar satış yapılacak" dedi.

Ardından noter görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:30 Kaynak: DHA

Balıkesir, İvrindi, Güncel
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