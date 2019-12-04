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İvrindi'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

İvrindi'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca araçta bulunan E.Ç.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı ortaya çıktı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İvrindi ilçesi Kocaeli Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen 16 plakalı aracı takibe aldı. Jandarma ekipleri A.K isimli şahsın kullandığı 16 plakalı araç içerisindeki yaptığı aramalarda 10 gram bonzai ve 4 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.


Ayrıca araç içerisinde bulunan E.Ç isimli şahsın cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Adli makamların talimatıyla E.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma, yakalanan zanlılar hakkında yasal işlem başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, İvrindi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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