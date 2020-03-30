İvrindi'de vefa var - Son Dakika
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İvrindi'de vefa var

6 saat önce

İvrindi'de temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

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İvrindi'de temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "Sevginin, dayanışmanın ve paylaşmanın kenti İvrindi'de bu zor günleri de yine birlikte aşacağız" dedi.


İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmasını sınırlandıran genelge doğrultusunda İvrindi'de temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz öncülüğünde oluşturulan grupta oldukça verimli çalışmalara imza atılmaya başlandı .


İhtiyaçlar telefonla alınacak


65 yaş ve üstü yalnız yaşayan kişiler ile ihtiyaçlarını karşılayamayan kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 24 saat ulaşabilecekleri 112, 155 ve 156 nolu numaraların yanı sıra mesai saatleri içerisinde 456 32 96 nolu telefondan Kaymakamlık Sosyal Yardım İşlerine, 24 saat açık olan 456 15 15 ile 456 10 04 nolu telefondan belediyeye temel ihtiyaçlarını iletebilecekler. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar da arayıp yardım talep edebilecek ve ilave olarak her türlü taleplerini mahalle muhtarlıklarına ve cami imamlarına bildirebilecek.


Cengiz, "Zor günleri birlikte aşacağız"


İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "İvrindi Belediyesi olarak görevimizi hassasiyetle yürütüyoruz. İlçe Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli bir şekilde ihtiyaç sahibi olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için oluşturmuş olduğumuz ekip dahilinde ihtiyaçlarını evlerine iletmek konusunda köprü görevi göreceğiz. İvrindi'li hemşehrilerimin içi rahat olsun, bu zor günleri dayanışarak, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Onlardan tek bir isteğimiz var. Bu zor günlerde zaruri ihtiyaçları dışında evde kalmalarını, tedbiri elden bırakmamalarını ve olabildiğince temastan kaçınmalarını istirham ediyorum. Biz sizler için çalışıyoruz siz de kendi sağlığınız ve çevre sağlığı için uyarılara hassasiyetle uyun" diye konuştu. - BALIKESİR

Yusuf Cengiz, İvrindi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:08 Kaynak: İHA

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