İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti - Son Dakika

İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti

14.04.2021 17:51
İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti, System.String[]

İvrindi kuzusunu tanıtacak, bölgenin üreticilerine damızlık desteği sağlayacak "İvrindi Belediyesi Damızlık Üretim Tesisi" faaliyete geçti.

İvrindi kuzusunu tanıtacak, bölgenin üreticilerine damızlık desteği sağlayacak "İvrindi Belediyesi Damızlık Üretim Tesisi" faaliyete geçti.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in alandaki çalışmaları anlattığı tesisi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, İvrindi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder ve Veteriner İşleri Müdürü Tolga Bacak gezdiler.

"Seçimde sözünü verdiğimiz projelerimizden biriydi"

Projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "İlçemiz koyun üreticilerine damızlık desteği sağlamak amacı ile kurduğumuz tesis, İvrindi'mizin tanınılırlığını arttıracak, bölgemizde üretim gerçekleştiren koyuncularımıza damızlık desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz çalışma ile bu tesisimizi ilçemize kazandırdık. İlçemizin kalkınması, tanınılabilirliğinin artması için attığımız güzel bir adım oldu. Şu an tesisimizde görevli 2 çoban bir veterinerimiz mevcut. Ayrıca tesisimizi 7/24 güvenlik kamerası ile izliyoruz. Bizim için önemi büyük olan bu projemiz İnşallah büyüyen, gelişen İvrindi için atacağımız nice adımlara vesile olur"

"Kıvırcık ırkı yetiştireceğiz"

Burada bulunan damızlıkların Kıvırcık ırkı olduğunu söyleyen Başkan Cengiz "Kıvırcık ırkı lezzet bakımından dünyanın en lezzetti etine sahip koyun ırkı. Tüm Türkiye'nin bildiği İvrindi Kuzusu da lezzetini kıvırcık ırkından alıyor. Birçok özelliği mevcut şu an tesisimizdeki damızlıkların. Birkaç özelliğinden bahsedecek olursak şayet; Kötü çevre ve olumsuz hava koşullarından en az etkilenen bir ırk. Bu civarda yetişen Merinos ırkına kıyasla daha uzun ömre ve daha dayanıklı bedene sahip. Kuzulama özelliğinde ise bir batında 1.3 kuzu verimi ortalamasında. Doğumu gerçekleşen kuzuların da yaşam gücü yüzde 97 ile maksimum seviyede. Merinos ırkı koyun bir laktasyonda 75-80 kilo süt verimi sağlarken, kıvırcık ırkı koyunun süt verimi ise o dönemde 140-150 kilo ile ölçülüyor. Yani kısacası İvrindi lezzetini tanıtmaya devam edecek ırk kıvırcık ırkı. O yüzden bu ırkı devam ettirme çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı

"Çadır sisteminde mutabık kaldık"

Kurulan tesisin neden çadır olarak kurulduğu konusuna açıklık getiren Başkan Cengiz "Tesisimiz toplam 23 bin 400 metrekare alanda kurulu. Kurduğumuz çadır sistemli tesisimiz ise toplamda 600 metrekare alanı kapsıyor. O büyüklükte betonarme yapıya göre 6-7 kat daha düşük maliyette. İlk etapta görenler koyunlar kışın çadırda çok üşür, yazın da çok sıcaklar algısına kapılabilirler ama çadır 4 kat izolasyon özelliğine sahip. Çadır içi ve dış sıcaklığı arasında 5 ile 8 derece fark var. Yazın serin, kışın da ılık tutma özelliğine sahip. Bunu tercih etmemizdeki en önemli nedenler ise hem maliyet olarak betonarme yapıya göre çok düşük bütçe ile kurulabiliyor olması ve de bu tip yapıda hayvancılığın kolay bir şekilde yapılabildiğini vatandaşlarımıza göstermek" diye konuştu.

"Çevre düzenlemesi ile tesis güzelleşecek

"Tesisimizde daha yürütülecek çok çalışma var" diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz "Bu alanı tesisimizi gezecek, yerinde inceleyecek hemşehrilerimiz için peyzaj çalışmaları yürüteceğiz. Şu an çevre düzenleme çalışmaları için Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile birlikte proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki kısa süre içerisinde netleştirip projeyi hayata geçireceğiz. Tesisimizde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında Osmanlar mahallemizden tesise dönen toprak yolun asfaltlanması, tesis çevresi ağaçlandırılması, tesis içi araç otoparkı, çiçek ile güzelleştirme çalışmaları ve tesisimizi ziyarete gelen misafirlerimiz ağırlayabileceğimiz, tesisi anlatıp, sunum yapabileceğimiz çalışma ofisi içerisinde bulunan 2 odalı bir yapı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti
İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti

Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Cengiz, Damızlık, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak         
18:48
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu         
18:25
Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı         
17:53
Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 açılış maçı seyircili oynanacak         
17:35
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti         
17:01
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu 'Bademcikleri şişti' diye hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğa beyin sapı tümörü teşhisi konuldu         
12:39
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 18:56:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İvrindi'deki damızlık tesisi faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei