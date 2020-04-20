İvrindi stadına 500 kişilik tribün

İvrindi İlçe stadyumu yeni ve modern tribününe kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı stadyuma 500 kişilik portatif tribün yapılmasını onayladı.



Yıllardır spor ile bağdaşan bir ilçe konumunda olan ve önceki yıllarda toprak olan stadyumun zeminini sentetik olarak değiştirilen İvrindi İlçe Stadyumu'na bir yenilik daha eklenerek 500 kişilik yeni portatif tribün kazandırılıyor. Başkan Cengiz "Sporu seven, spor ile iç içe olan bir ilçeyiz. Bunu da gerçekleştirilen turnuvalarda halkımızın heyecanından da çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Geçen yıl Belediye Başkanlığına seçildiğimizde sporseverlere sözümüz vardı. Stadyumumuzun soyunma odalarını yeniledik. Yaz turnuvalarında ve Belediye Spor Kulübümüzün maçlarını izlemeye gelen vatandaşlarımızın kale arkalarında maç izleyecek bir yere sahip olamadıklarını gördük. Belediye imkanlarımız dahilinde kale arkasında maç izleme imkanı sağladık" şeklinde konuştu.



İvrindi halkının spor ile iç içe yaşadığını belirten Başkan Cengiz " İlçemiz yedek kulübelerinin arkasına, soyunma odalarının girişinin sağ tarafına yapılması hedeflenilen 500 kişilik protokol ve seyirci tribünü ilçemiz için çok büyük kazanç. Şehrimize bu güzel yatırımları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu tribünün kazandırılmasında yapmış olduğu girişimlerden dolayı Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR