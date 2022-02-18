İvrindi'yi en güzel anlatan resimler ödüllendirildi - Son Dakika

İvrindi ilçesinde resimleriyle İvrindi'yi en iyi anlatarak dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi.

İlkokul kategorisinde Defne Kermen, Bengü Işık, Eslem Ceylan, Ortaokul kategorisinde Fatmagül Avcu, Ayşe Hale Çakmak, Sadriye Olan, Lise kategorisinde ise Pınar Mengüaslan, Zehra Eren, Nazire Kahraman ile yarışmaya katılan öğretmenler Ömer Aktaş, Burhan Polat ve Güray Sülü dereceye girerken başarılı ressamlar ödüllerini Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in elinden aldı.

Doğal güzellikleri, tabiatı ve coğrafi konumu nedeniyle İvrindi'nin güzel noktada olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Başkan Yusuf Cengiz "İlçemiz adeta bir cennet. Yeşili, mavisi, gastronomisi ve saymakla bitiremeyeceğimiz bir çok güzelliği içinde barındıran ilçemizde yaşadığımız için çok şanslıyız. Güzel ilçemizi öğretmen ve öğrencilerimizden kağıda dökmelerini talep ettik. O kadar güzel, hepimizi duygulandıran resimler geldi ki önümüze." dedi.

"İvrindi'mizi hemşehrilerimizin hayal dünyasında görmüş olduk. İlçemizde en çok neleri sevdiklerini, ilçemizin en beğendikleri şeyleri görmüş olduk." diyen Cengiz sözlerini şöyle noktaladı:

"Ortak paydalarımız çok. Gördük ki kağıda dökülen ile yaşadıklarımız ve yaşamak istediklerimiz ortak. Düzenlediğimiz yarışmada dereceye girenler başta olmak üzere, resimlerde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, güzel ilçemiz İvrindi sevgisini kalbinde hisseden ve içinde bulunduğumuz değerler ile iyi ki İvrindiliyiz diyen tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum."