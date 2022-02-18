Üye Girişi
İvrindi'yi en güzel anlatan resimler ödüllendirildi - Son Dakika

İvrindi'yi en güzel anlatan resimler ödüllendirildi

18.02.2022 14:42
İvrindi'yi en güzel anlatan resimler ödüllendirildi

İvrindi ilçesinde resimleriyle İvrindi'yi en iyi anlatarak dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi.

İvrindi ilçesinde resimleriyle İvrindi'yi en iyi anlatarak dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllendirildi.

İlkokul kategorisinde Defne Kermen, Bengü Işık, Eslem Ceylan, Ortaokul kategorisinde Fatmagül Avcu, Ayşe Hale Çakmak, Sadriye Olan, Lise kategorisinde ise Pınar Mengüaslan, Zehra Eren, Nazire Kahraman ile yarışmaya katılan öğretmenler Ömer Aktaş, Burhan Polat ve Güray Sülü dereceye girerken başarılı ressamlar ödüllerini Belediye Başkanı Yusuf Cengiz'in elinden aldı.

Doğal güzellikleri, tabiatı ve coğrafi konumu nedeniyle İvrindi'nin güzel noktada olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Başkan Yusuf Cengiz "İlçemiz adeta bir cennet. Yeşili, mavisi, gastronomisi ve saymakla bitiremeyeceğimiz bir çok güzelliği içinde barındıran ilçemizde yaşadığımız için çok şanslıyız. Güzel ilçemizi öğretmen ve öğrencilerimizden kağıda dökmelerini talep ettik. O kadar güzel, hepimizi duygulandıran resimler geldi ki önümüze." dedi.

"İvrindi'mizi hemşehrilerimizin hayal dünyasında görmüş olduk. İlçemizde en çok neleri sevdiklerini, ilçemizin en beğendikleri şeyleri görmüş olduk." diyen Cengiz sözlerini şöyle noktaladı:

"Ortak paydalarımız çok. Gördük ki kağıda dökülen ile yaşadıklarımız ve yaşamak istediklerimiz ortak. Düzenlediğimiz yarışmada dereceye girenler başta olmak üzere, resimlerde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, güzel ilçemiz İvrindi sevgisini kalbinde hisseden ve içinde bulunduğumuz değerler ile iyi ki İvrindiliyiz diyen tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum."

YORUMLAR
500

Yusuf Cengiz, Zehra Eren, Bengü, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İvrindi'yi en güzel anlatan resimler ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 14:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: İvrindi'yi en güzel anlatan resimler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement