İvrindili arıcılara arı yemi desteği - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının destekleri ile Arı Kayıt Sistemi ve Arıcılar Birliği'ne bağlı olma şartını taşıyan 110 İvrindili üreticiye arı yemi desteği dağıtımı gerçekleştirildi. İvrindi Atatürk Meydanı'nda yapılması planlanan program hava muhalefetleri sebebiyle kapalı pazar alnında gerçekleştirildi

İvrindi tarım alanında önemli bir konumda

Özellikle küçükbaş üretimi bakımından Balıkesir ilimizin neredeyse lideri konumunda olduğunu ifade eden Başkan Cengiz " İvrindi kuzusu artık her tarafta biliniyor ve meşhur lezzet durumunda. Yine büyükbaş hayvancılığı da kırsal mahallelerizde etkin bir şekilde yürütüyoruz. Profesyonelleşerek geçim kaynağı haline getirmiş durumdayız. İlçemizde üçüncü bir iş alanı olarak ortaya çıkan arıcılık faaliyetine de çok sevindim"

Başkan Cengiz, "Arıcılık da küçük ve büyükbaş hayvancılık kadar yaygınlaşacak"

İlçe sınırlareı içerisinde arı yetiştirebilecek yeterli ormanın bulunduğuna değinen Başkan Cengiz "İnşallah arıcılık faafliyetinin daha da artması beklentimiz. Çünkü coğrafi konum itibari ile bunu karşılayabilecek bölge sınırları içerisindeyiz. Arıcılık sektörünün yaygınlaşması, geçim kaynağı haline gelmesi ve profesyonel olarak arıcılık sektörünün yerine getirilmesi için bizlere düşen ne görev varsa yerine getirmek için üstün gayret içerisinde olacağız. Nasıl büyük ve küçükbaş hayvanlar için yem önemli ise arıcıllar için de arı yemi o kadar önemli. Bu arıcılığı merkez de dahil 69 mahallemize yayma hedefindeyiz. İlçemiz sınırları içerisindeki 110 kayıtlı arı üreticimize bu denli büyük, önemli ve değerli desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Serkan Akça'ya teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

Akça, "İl genelinde arıcılarımıza destek oluyoruz"

20 ilçe birliklerine talepleri gönderdiklerini ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça " 1215 kişiye 6075 teneke arı yemini dağıttık. Küçükbaş büyükbaş ve arıcılık sektöründe ilimiz Balıkesir'in Türkiye'de adından söz ettiren bir konuma gelmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya üstün gayret edeceğiz. İvrindi'deki 110 arı üreticimize 550 teneke arı yemi hayırlı uğurlu olsun" dedi

Gerçekleştirilen programa İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cegiz, Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Serkan Akça, İvrindi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder, Ak Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal, MHP İlçe Başkanı Özcan Akbaba, Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Büyükşehir Meclis Üyesi Yusuf Özkan, Birlik Danışmanı Yusuf Arslantekin ve arı üreticileri katılım sağladı. Program arıcılara teneke arı yemi dağıtımının ardından son buldu - BALIKESİR