İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu - Son Dakika

İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu

6 saat önce

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.

İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu, System.String[]

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Barajı'nda 12 tane flamingo ölü bulundu.


Hava şartlarının soğuk geçtiği bugünlerde İvriz Barajı'nda bulunan flamingolar da kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, vatandaşların ihbarı üzerine İvriz Barajı'na gittiklerini belirterek, 12 adet flamingoyu ölmüş vaziyette bulduklarını söyledi. Başkan Mehmet Bakkal, İvriz Barajı'nda 300 civarında flamingo bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, ölü bulunan flamingoları inceleme yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiklerini belirtti. - KONYA

Mehmet Bakkal, Halkapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir'in avukatı, tutukluluğa itiraz etti
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:16:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İvriz Barajı'nda 12 flamingo ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]