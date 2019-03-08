Iwbf Avrupa Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa
Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş
, İspanya
'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takım, Almanya
'nın Erfurt kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 32-13 önde tamamladı.
Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya
'nın UnipolSai Briantea84 Cantu ekibiyle karşılaşacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: AA
UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti
Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
İstanbulspor Forması Giyen Duhan Aksu, Kulübünün Lille ile Anlaştığını Açıkladı
Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan Real Madrid'e Yeşil Işık