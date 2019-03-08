Son Dakika Haberleri: Iwbf Avrupa Şampiyonlar Ligi

Iwbf Avrupa Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.

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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubundaki ilk maçında Beşiktaş, İspanya'nın BSR Amiab Albacete takımını 73-53 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım, Almanya'nın Erfurt kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 32-13 önde tamamladı.

Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında yarın İtalya'nın UnipolSai Briantea84 Cantu ekibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: AA

İspanya, Beşiktaş, Avrupa, Spor
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