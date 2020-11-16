IWEC 'Yılın Kadın Girişimcisi' ödülüne Dr. Aslı Zuluğ layık görüldü - Son Dakika

Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması sonuçlandı. Yarışmada İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Zuluğ, sağlıklı beslenme alanındaki girişimi 'PACHA: Doğa Kolajen ve Protein Cipsi' ile ödüle layık görüldü.

Küresel ölçekte kadın girişimcilere katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında Barcelona ve Manhattan Ticaret Odaları tarafından kurulan ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen IWEC, düzenlediği ödül töreniyle uluslararası pazarda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kadın girişimcileri bir araya getirdi.

Her yıl başarılı girişimci kadınları ödüllendiren IWEC düzenlediği 13. Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması'nda Avustralya'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan kadın girişimcileri değerlendirdi ve ödül alan başarılı isimleri online olarak yayınlanan törenle açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Özyeğin Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Zuluğ, sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıda alanındaki girişimiyle bu ödüle layık görüldü. Türkiye'den aday gösterilen bir diğer iş kadını Prof. Dr. Aytül Erçil de ödül alan isimler arasında yer aldı.