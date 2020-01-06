IYAŞ Gençlik, Isparta U-16 Ligi'nde şampiyon oldu

Isparta U-16 Futbol Ligi'nde heyecan sona erdi. IYAŞ Gençlikspor, Gülspor'un geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek şampiyon oldu. Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maç adeta nefe kesen mücadelelere sahne oldu.



Karşılaşmayı Ali Osman Altıntaş, Fatih Gemici ve Mustafa Erkek isimli hakemler yönetti. Gülspor, ilk yarıda Kemal Bardak'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. IYAŞ Gençlikspor, 2. Yarıda Hakan Baki'nin attığı 2 golle rakibini mağlup etti. IYAŞ Gençliksporlular, maç sonunda büyük sevinçle, U liglerinde tek tek kupaları kazanmanın da mutluluğunu yaşadılar.



Tamamlanan müsabaka sonrasında ödül töreni düzenlendi. Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (IASKF) Erhan Oturak, Isparta Futbol İl Temsilcisi Erhan Oturak, Isparta Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkan Vekili Saygın Uslu da madalya törenine katılarak sporcuları kutladılar. IYAŞ Gençlikspor Başkanı Erol Büyükleblebi ve 2. Başkan Süleyman Dağlı da ödül töreninde hazır bulunarak, antrenör ve sporcularını kutladı. - ISPARTA