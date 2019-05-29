İYC Adana Şubesi STK'larla iftarda buluştu

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, 400 kişilik kapasitesiyle Adana'nın en büyük ve en modern Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu için kolları sıvadıklarını ve yurt inşaatında sona geldiklerini ifade etti.

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, 400 kişilik kapasitesiyle Adana'nın en büyük ve en modern Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu için kolları sıvadıklarını ve yurt inşaatında sona geldiklerini ifade etti.



İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi, inşaatı tamamlanmakta olan Hacı Nazif Çelebi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlediği iftar programı ile STK'ları bir araya getirdi. Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) ve ASİM üyesi derneklerin, vakıfların temsilcileri ile bölgedeki STK'ların yöneticilerinin ve İYC üyelerinin katılımıyla gerçekleşen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve iftar ile devam etti.



İftar programında konuşan İYC Adana Şube Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, "Adana şubemizde başlattığımız dönemin şüphesiz en önemli icraatı, Adana'ya bir İYC yurdu kazandırma hedefidir. Konferans salonu, çok amaçlı salonları, sosyal donatıları ve 400 kişilik kapasitesiyle Adana'nın en büyük ve en modern Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu için kolları sıvadık ve yurt inşaatımızda sona geldik. Öğrenci yurdumuzun tefrişatını da süratle sona erdirmek ve yurdumuzu faaliyete geçirmek için çalışıyoruz. Genel Merkezimizin de himayesi ile isimlendirdiğimiz yurdumuz, İlim Yayma Cemiyeti'ni kuran 68 mümtaz şahsiyetten biri olan merhum Hacı Nazif Çelebi'nin adını yaşatacak. İlim, irfan ve vicdan sahibi bir gençliğin yetişmesi ülkemizin yarınları adına çok önemli. Bu hayırlı çalışmaya katkıda bulunmaya tüm hayırseverlerimizi davet ediyorum" diye konuştu.



Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan da Sivil Toplum Kuruluşlarının birliğine ve beraberliğine önem veren ve sivil toplum ruhunun gelişmesi için desteği esirgemeyen Hüseyin Nuri Çomu'ya teşekkür ettiğini söyledi.



İftar programı, emekli Adana İl Müftüsü Mehmet Barış'ın yaptığı dua ile son buldu. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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