'İyi Aile Babası' Hekimoğlu dizisine gönderme yaptı - Son Dakika

'İyi Aile Babası' Hekimoğlu dizisine gönderme yaptı

25.12.2020 11:07
'İyi Aile Babası' Hekimoğlu dizisine gönderme yaptı, System.String[]

Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı Mehmet Ali karakteri her hafta gittiği halı saha maçlarında diş doktorlarına yenilince maçlardan kaçıp takım arkadaşlarıyla Kanal D'nin dizisi Hekimoğlu'nu izlemeye başladı.

Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı Mehmet Ali karakteri her hafta gittiği halı saha maçlarında diş doktorlarına yenilince maçlardan kaçıp takım arkadaşlarıyla Kanal D'nin dizisi Hekimoğlu'nu izlemeye başladı. Doktor arkadaşlarıyla adeta maç izlercesine heyecanlı Hekimoğlu izlemeye başlayan Mehmet Ali, bu durumu eşine anlatmadı. Maça gidiyoruz deyip spor çantasını evde unutan Mehmet Ali'nin foyası eşinin çantayı bulmasıyla ortaya çıktı.

Şebnem Bozoklu'nun hayat verdiği Aslı karakteri eşinin kendisini aldattığını düşünüp bütün aileyi toplayınca Mehmet Ali herkesin önünde Hekimoğlu'nu izlediğini itiraf etmek zorunda kaldı.

İyi Aile Babası her Perşembe saat 20.00'de Kanal D'de..

'İyi Aile Babası' Hekimoğlu dizisine gönderme yaptı

Çağlar Çorumlu, Kanal D, Maç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'İyi Aile Babası' Hekimoğlu dizisine gönderme yaptı - Son Dakika Magazin


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