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İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI - Son Dakika

İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI

04.09.2021 11:48

İSTANBUL'da okul servis araçlarına UKOME'nin yüzde 15'lik zammına rağmen 'yeni araba', 'iyi araba', 'hostes bedeli' gibi gerekçelerle yüzde 35'e varan ek ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu.

İSTANBUL'da okul servis araçlarına UKOME'nin yüzde 15'lik zammına rağmen 'yeni araba', 'iyi araba', 'hostes bedeli' gibi gerekçelerle yüzde 35'e varan ek ücret talep edilmesi velilerin tepkisine neden oldu. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Hostes için velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda" dedi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise ücretlerin belirlenenden fazla istenmesi durumda velilerin tüketici hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

"İYİ ARABA" "YENİ ARABA" "HOSTES BEDELİ" TALEBİ

Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak ve öğrenciler 1.5 yıllık zorunlu pandemi arasından sonra yüz yüze eğitimde ders başı yapacak. UKOME toplantısında servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılmıştı. Buna göre, yeni tarifede servis ücretleri 0-1 kilometre 312 lira, 1-3 kilometre 348, 3-5 kilometre 370 lira ve 23-25 kilometre ise 748 lira olarak belirlendi. Ancak özellikle özel okul servisleri, "iyi araba", "yeni araba", "hostes bedeli" gibi gerekçelerle velilerden yüzde 35'e varan ek ücret istiyor.

"VELİLERİMİZ YÜZDE 35 ARTI BİR ÜCRET ÖDEMEK DURUMUNDA"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Gizli zam değil aslında aşikar oluyor. Eğer çocuk ilkokul, okul öncesi veya ortaokuldaysa mecburen hostes bulundurmak zorunda. Bunun için de velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda. Lisede hostes parası kesinlikle yok. Şöyle bir soygunumuz var bizim; çeşitli isimler altında araç takip bedeli, iyi araba bedeli, gezi bedeli gibi isimler altında servis ücretini ikiye katlayarak tahsil etmeye çalışıyorlar. Biz buradan vatandaşımızı uyarıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nde özel okul, devlet okulu diye bir ayrım yok, özellikle İstanbul'da bu hiç yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamış olduğu fiyat tarifesi, okul öncesi, ilkokulu, ortaokulu, lisesi, özeli, devleti hepsi yanı fiyattır. Ayrı bir fiyat yok. Eğer ki vatandaştan çeşitli isimler altında fazla para istiyorlarsa mutlaka İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvursunlar. Yine düzeltemiyorlarsa ilçelerindeki Tüketici Hakem Kurulu'na muhakkak müracaat etsinler. Devlet okulunda olmaz bu, devlet okulundaki velinin normal servis ücretini verecek kadar parası yok ki. Ama özel okulda hem fazla para alıyorlar hem de 10 aya çıkarıyorlar. Bunlar ticaret odasına kayıtlı, yolda da gördüğünüz A, B, C turizm firmaları. Bunların arabacıya da veliye de herhangi bir katkıları yok" açıklamalarında bulundu.

"BUNUN EN YASAL YOLU TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BUNU BİLDİRMEKTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, servis fiyatlarının İBB ile UKOME'nin verdiği karar sonucunda belirlendiğini söyleyerek, "UKOME'de şu anda bakanlık temsilcileri, İBB temsilcileri ve esnaf temsilcileri olmak üzere 26 temsilci var. Geçtiğimiz yıllarda servis fiyatlarında yüzde 10 veya 11 oranında bir artış yapılıyordu. Ancak bu dönem, servisçilerin daha önceki dönemde çalışamaması nedeniyle durumu biraz daha iyileştirmeye çalıştık. UKOME'de yüzde 15'lik bir zam oranı kabul edildi. Diğer taraftan velilerin de zor durumda kalmaması açısından daha fazla bir fiyat öngörmedik. Bazı servis firmalarının daha fazla fiyat talep ettikleriyle ilgili gelen bazı şikayetler duyuyoruz. Ancak bu fiyat tamamen taşımacılık ücreti olarak belirlenmiştir. Bazı firmalar başka ek hizmetler yaparak bunları tahsil etmeye çalışıyorlar. Tuhim.ibb.gov.tr adresinden fiyatlar ve güzergah kontrol edilebilir. Eğer böyle talepler varsa bunlar için tüketici mahkemelerine şikayet edilebilir. Bize bildirildiğinde biz de İBB olarak ilgileniyoruz. Ama bunun en yasal yolu tüketici mahkemelerine bunu bildirmektir" dedi.

"SÖZLEŞMEMİZİ YAPTIKTAN SONRA YASAL OLARAK HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Çocuğu özel okulda öğrenci olan Derya Bal ise "İnanılmaz yüksek fiyatlarla hizmet vereceklerini söylüyorlar. Özel okulda okuyan bir öğrencim var. Feriköy'den Kağıthane'ye 6 bin 330 lira gibi bir fiyat çıkarıldı. Kendim getirip, götürmeyi tercih ediyorum. Milli Eğitim'in de bu konuda bir açıklaması vardı, okullara söylediğimizde de geçerlilik ifade etmediği belirtildi bize. Öncelikle sözleşme yapmamız gerektiği belirtildi, biz de sözleşmemizi yaptıktan sonra yasal olarak hakkımızı arayacağız. Hostes ücreti isteniyor, WhatsApp'tan bilgilendirme mesaj ücreti dahi isteniyor velilerden" şeklinde konuştu.

"FİYATLARIN BU KADAR FAZLA OLMAMASI GEREKİYOR"

Servis fiyatlarının artışından şikayetçi olan bir vatandaş, "Pandemiden dolayı zaten ekonomik olarak her şey zorlaştırdı normal vatandaşları. O yüzden çok zor durumdayız. Özellikle el emeğiyle geçinen insanlar çok zor durumda. Fiyatların bu kadar fazla olmaması gerekiyor. En azından bu pandemi döneminde yüzde yirmi, otuz ya da kırk da olsa devletten karşılanması gerekiyor" diye konuştu.

İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI
İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI
İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI
İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI
İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI
İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Esnaf, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ ARABA, YENİ ARABA, HOSTES BEDELİ... İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNDE GİZLİ ZAM TARTIŞMASI - Son Dakika


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