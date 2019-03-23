Son Dakika Haberleri: İyi Başlamak ve İyi Bitirmek Gerekiyor"

İyi Başlamak ve İyi Bitirmek Gerekiyor"

4 dakika önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0'lık Arnavutluk galibiyeti sonrası, "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor.

İyi Başlamak ve İyi Bitirmek Gerekiyor
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0'lık Arnavutluk galibiyeti sonrası, "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor. Moldova maçıyla bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bütün oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı. Düşündüğümüz akıcı oyun, seyir bakımından eksikti ama oyuncu kalitemiz onlardan iyiydi. Çıkarken top kullanmamız daha iyi olabilirdi. İyi sonuç, morali bugün yakaladık ama bu işin başlangıcı. İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor. Asıl bize lazım olan Moldova maçıyla bunu devam ettirmek ki, Haziran ayındaki iki büyük maça hazır olalım. Genel olarak havamız iyi ama oyunda pas yüzdesini daha yüksek yaparsak, daha farklı bir skor da olabilirdi" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Arnavutluk, Şenol Güneş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'a Attığımız Son 3 Golün Asisti Cenk Tosun'dan! Arnavut Taraftarlar, İstiklal Marşı'nı Islıkladı! İşte O Görüntüler En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 09:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Başlamak ve İyi Bitirmek Gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]