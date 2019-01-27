Son Dakika Haberleri: İyi Bir Galatasaray'ı 12-13 Sayı Geriden Gelip Yendik"

İyi Bir Galatasaray'ı 12-13 Sayı Geriden Gelip Yendik"

1 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir Galatasaray'ı 12-13 sayı geriden gelerek galip geldiklerini söyledi.

İyi Bir Galatasaray'ı 12-13 Sayı Geriden Gelip Yendik
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir Galatasaray'ı 12-13 sayı geriden gelerek galip geldiklerini söyledi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay açıklamada bulundu. Galatasaray'ın üç periyot boyunca iyi mücadele ettiğini belirten Ergin Ataman, "Ligde aldıkları son haftalardaki sonuçla takıma öz güven getirmiş. Zorlu fikstür yorgunluğu nedeniyle maça iyi başlayamadık. Euroleague'de son çeyreklerde hep kötü oynuyorduk ancak bu sefer tersi oldu. İyi bir Galatasaray'ı 12-13 sayı geriden gelip yendik. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu. Doğuş Balbay ise ilk yarıda ve ikinci yarıda farklı bir oyun oynadıklarını ifade etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Doğuş Balbay, Anadolu Efes, Ergin Ataman, Galatasaray, Spor
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