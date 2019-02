İyi Bir Kariyer İçin Her Videosunu Dikkatle İzlemeniz Gereken 6 Youtube Kanalı

Yazılımcılık gezegenimizin en popüler mesleklerinden birisi. Çok hızlı gelişen bir iş kolu olduğu için uygulayıcıların kendilerini sürekli geliştirmesi gerekiyor. Bu da ömür boyu öğrenmek demek, yani öyle mezun olduktan sonra hayat boyu aynı şeyleri uygulamak yok. Bu açıdan bakınca yazılımcıların önemli bir kısmı tam anlamıyla kariyer ustası oluyorlar.Hem kendini sürekli geliştirmek, hem iyi bir işe sahip olmak zor. Hele hele yurt dışında çalışıyorsanız, yanınızda aileniz de varsa çok şey öğrendiğiniz kesin. Ne mutlu ki öğrendiklerini birer YouTube kanalı açarak hevesli gençlerle paylaşan insanlar var. Bugün sadece yazılımcılık üzerine değil, genel olarak iş hayatı üzerine ders niteliğinde videolar çeken o kanalları konuk ediyoruz.Tekrar tekrar vurgulamakta fayda var: Bu kanalları takip etmek için yazılıma ilgi duymak zorunda değilsiniz. Daha iyi bir iş hayatı, ufku geniş bir çalışan olmak, hatta kendi girişimlerinizi yapmak için doğru yolu bulmak adına takip edin. Lafı daha da uzatmayan listeye geçelim:Yazılım İlk Adım:CheetahCart ve Linspark adında iki girişim yapan yazılımcı Esat Gülkaya, sadece yazılımcılara değil herkese yönelik bilgiler paylaştığı bu kanaldan yayın yapıyor. Evet görüntü ve ses biraz amatör, ancak Gülkaya tam bir profesyonel. Kendisinin bilgi ve deneyimleri, iş arama sürecinden tutun da çalışma hayatının tüm zorluklarına kadar uzanıyor. Kanalını ziyaret edince karşınıza çıkan videolarda, mutkala soru işaretlerinizi girevek bir içerik bulabilirisiz.Selman Kahya:Pek çok startup oluşumunda yazılım mühendisi olarak görev alan Selman Kahya, hala Uber 'deki görevine devam ediyor. Selman'ın kanalında ABD 'de yaşayan Türklerin deneyimlerini aktardığı bir seri bile var. Ayrıca kariyer ve kişisel gelişim tavsiyeleri vererek, yine yazılımcılar dışındaki kitleye seslenmeyi başarıyor. Hatta lisansüstü eğitim konularına da değiniyor.Selman Kahya'nın kariyer ve kişisel eğitim üzerine yayınladığını videolarına buradan ulaşabilirsiniz.Levent Sapci:Yine Silikon Vadisi 'nde yaşayan bir başka Türk yazılım mühendisi Levent Şapçı, 10 yıla yaklaşan deneyimlerini kendi kanalı üzerinden paylaşıyor. Kendi kariyerinde başarıya ulaşmış Türklerle röportajlar yapan Şapçı, girişimcilik kültürü üzerine oldukça zengin içerikler sunuyor. Kendisinin iş dünyasına renkli bir bakış açısı var ve her içeriği çalışma hayatı için ilham verici nitelikte.Levent'in kanalına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Burak Bayram:Tam bir kariyer gurusu oldukları için listede çok sayıda yazılımcı var. Peki ya yazılımları herkes için görünür kılan tasarımcılar? Burak Bayram, Adobe'un tasarım programları üzerine eğitim setlerini ücretsiz olarak yayınlayan ilk Türkçe kanallardan birisini kurdu. 2011'den bu yana yayın yapan Bayram, tasarım eğitiminin ötesine geçip kişisel eğitim üzerine de içerikler yayınlıyor.Kanalına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Fatih Arslan, yazılımcılık dünyasında gerçekten de saygın bir yere sahip olan Türk mühendislerden. Kendisi Türkiye 'de evinden çalışarak pek çok şirkete hizmet veren son derece deneyimli bir rehber. Yazılımcılık alanına ilişkin detaylı videolardan tutun, Türkiye'deki hevesli gençlere yeni ufuklar kazandıracak kariyer içeriklerine kadar her konuda bir söyleyeceği var.Özellikle evden dünyanın her yerine çalışmak isteyenler, Fatih Arslan'ın kanalına buradan ulaşabilirler. Yalın Kod: Amazon 'daki altın gibi işinden istifa ederek kendi oyun stüdyosunu kuran, sıra dışı bir yazılımcının muhteşem kanalı. Bilgem Çakır'ın hikaye anlatımı, kariyere ve hayata dair pek çok konuda ufkunuzu genişletiyor.Daha fazla uzatmadan sözü Bilgem Çakır'a bırakıyoruz, kanalına buradan ulaşabilirsiniz.Eğer sizin de takip etmekten hoşlandığınız, ufkunuzu açan benzer kanallar varsa yorumlar kısmında önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalari takipte kalın : )